27 Ocak Cumartesi SAKARYA KAYNARCA elektrik kesintisi: KAYNARCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

SAKARYA KAYNARCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAYNARCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAYNARCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KAYNARCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIRLIK, BİRLİK, ORTAKÖY mahallelerinde 4008, 4009, BİRLİK SK., KARPUZLAR, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI mahallelerinde 16006, 16007, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, GÜVEN, KOCADAG, KOCADAĞ, KOVA, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, SEHIT ERCAN KARADAG, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, YAMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde ÇAKALLAR SK., ÇEVİK SK., HACIKÖY, HACIKÖY CD., HATİPOĞLU SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., ÖZER SK., ŞHT.HAMİT YAYLA CD., TEZCAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.