27 Ocak Cumartesi SAKARYA KOCAALİ elektrik kesintisi: KOCAALİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

SAKARYA KOCAALİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAALİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KOCAALİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAALİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, HIZAR, KADIKÖY, MELENAĞZI, YAYLA mahallelerinde 338 SK., 505., 532., 534., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 553., 553. SK., 554. SK., 555., 556., 557., 557. SK., 558., 559., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571., 572., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 584., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 589., 590. SK., 591., 593. SK., 595., 595. SK., 596., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 604 SK., 605., 608., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/1_1, MERKEZ/2_1, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ/69, MERKEZ/75, MERKEZ_96, MERKEZ_96 SK., SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.