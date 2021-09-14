28. İzmir Avrupa Caz Festivali başlıyor
28'incisi bu yıl düzenlenecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali, Gündoğdu Meydanı'ndaki konserlerle başlıyor.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) bu yıl yirmi sekizincisini düzenlediği İzmir Avrupa Caz Festivali, ülkemizin köklü orkestralarının Bakır Nefesli Çalgılar sanatçılarından oluşan ve 28. İzmir Avrupa caz Festivali için bir araya gelen TURKISH JAZZ BAND’ın Gündoğdu meydanındaki konseriyle başlıyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Senfoni Orkestrası’nın değerli sanatçıları Tevfik Kulak (piccolo trompet-trompet-büğülü), Bahtiyar Matniyazov (piccolo trompet-trompet), Burak Kulak (Trompet), Tarık Sezer Aydın (korno, Selim Cihan Uzun (korno), Mümtaz Öfkeli (trombon), Erdem Delibaş (trombon), Berke Buğra Gökkaya (F-tuba), Kenan Gökkaya (Sib. bas tuba), Bora Peynirci (perküsyon), Efecan Kalaycı (perküsyon), 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 21.00’de İzmirlileri caz müziği ile buluşturacak.
TURKISH JAZZ BAND’ın Genel Sanat Yönetmeni Kenan Gökkaya, caz müziğini halkımızın ayağına götürmeyi amaçladıklarını belirtti ve caz standartlarından yeni düzenlemelere çok zengin bir repertuar sunacaklarını belirtti.
İKSEV’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları, İzmir İtalya Konsolosluğu, İzmir Goethe Enstitüsü, İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, İnstitut français Türkiye-İzmir, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliğiyle düzenlediği 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, 17 Eylül 2021 Cuma günü AASSM Açık Alanda yapılacak Carlo Lomanto “Blues in my Soul” konseri ve 19. Caz Afiş yarışması sergisi ile açılacak.
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