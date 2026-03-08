Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM salı gününe dikkat çekti: İstanbul'da hava nasıl olacak?

AKOM salı gününe dikkat çekti: İstanbul'da hava nasıl olacak?

8.03.2026 10:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM salı gününe dikkat çekti: İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8 Mart Pazar (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara beklenen bahar haberini verdi. Kışın gri ve kasvetli günlerini geride bırakan megakent, yepyeni ve güneşli bir haftaya hazırlanıyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da yeni haftada ciddi bir yağış beklenmezken, havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olacağı öngörüldü.

Yayımlanan 6 günlük tahmin tablosunda, Cumartesi gününe kadar hiçbir şekilde yağış ibaresi yer almadı.

Image

SALI GÜNÜNE KADAR RÜZGAR UYARISI

Bahar güneşi yüzünü gösterse de hava tam anlamıyla ısınmış değil.

Yetkililer, sıcaklıkların Salı gününe kadar rüzgârın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20-50 km/s) ile birlikte 10°C civarına gerileyeceği konusunda vatandaşları uyardı.

İlgili Konular: #İstanbul #akom