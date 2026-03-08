AKOM salı gününe dikkat çekti: İstanbul'da hava nasıl olacak?

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da yeni haftada ciddi bir yağış beklenmezken, havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olacağı öngörüldü.

Yayımlanan 6 günlük tahmin tablosunda, Cumartesi gününe kadar hiçbir şekilde yağış ibaresi yer almadı.

SALI GÜNÜNE KADAR RÜZGAR UYARISI

Bahar güneşi yüzünü gösterse de hava tam anlamıyla ısınmış değil.

Yetkililer, sıcaklıkların Salı gününe kadar rüzgârın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20-50 km/s) ile birlikte 10°C civarına gerileyeceği konusunda vatandaşları uyardı.