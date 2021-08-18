28 Şubat davası sanıkları hakkında yeni gelişme

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:49

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onanan isimlerin yakalanma kararı infaz için savcılığa gönderildi.

Sanıklar arasında bulunan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz konuyla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, davayla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne adil yargılanma hakkı ve kanunilik unsuru çerçevesinde bireysel başvurular gerçekleştirildiğini fakat bir karar verilmediğini söyledi.

Ersöz, Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu çoğunluğu 80 yaşın üzerinde olan sanıklar hakkındaki yakalama kararının toplum vicdanını rahatsız ettiğini ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Hüseyin Ersöz konuyla ilgili şunları söyledi:

“28 Şubat davası yargılamaya esas tyeşkil eden deliller itibaren diğer komplo davalardan hiçbir farklı olmayanve yargılama sürecinde birçok adil yargılanma hakkı ihlali yaşanan bir davadır.

Bu davada verilen mahkumiyet kararları hukuka aykırı olup Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararı, hukuk güvenliği ilkesine aykırı değerlendirrmeler barındıran bir mahiyettedir. Ancak ne yazık ki bu yargılamada verilen mahkumiyet kararlarının infazı aşamasına girilmiş ve aralarında Çetin Doğan’ın da olduğu 80 yaşın üzerindeki sanıklar için yakalama kararları çıkartılmaya başlanmıştır.

Bu durum toplum vicdanına ciddi oranda rahatsız eden aynı zamanda yargılamanın esasını teşkil eden delillerin hukuka aykırılığı niteliği karşısında adil yargılanma hakkının ağır şekilde ihlaline teşkil eden bir durum oluşturmuştur. Kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Bu davayla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne adil yargılanma hakkı ve kanunilik unsuru çerçevesinde bireysel başvurular gerçekleştirilmiştir.

Henüz daha bireysel başvurularda haber etmiş olduğumuz infazın durdurulmasına ilişkin bir karar dahi verilmemiştir. Çoğunluğu 80 yaşın üzerinde olan sanıklara yönelik cezanın infazı işlemleri birçok sağlık sorunuyla boğuşan bu kişiler için kötü muamele yasağının ihlali sonucunu da doğurabilecektir. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi bir karar verinceye kadar infazın durdurulması hem toplum vicdanına hem de hukuka uygun bir yaklaşım olacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyleydi:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.