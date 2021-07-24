Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin onadığı 28 Şubat davasında bazı itirazlar reddedildi

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 28 Şubat davasında 14 sanığın mahkûmiyet kararını onamasının ardından kararın yeniden değerlendirilmek üzere Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesine yönelik başvurular, bazı isimler açısından reddedildi.

Avukatlardan Aykanat Kaçmaz, “Bu dosya, en başından itibaren bir FETÖ kumpasıydı. Yargıtay kararında ‘Dosyadaki dijital materyallerdeki birtakım manipülasyonları yapanların sorumlulukları, sanıkların cezalandırılmasına engel olmamalıdır’ dendi. Delillerin manipüle edildiği kabul edildi” dedi. Cezası onananların irtica ile mücadele ettiğini ancak “irticaya uzanan eller kırılsın” mantığıyla cezalandırıldığını kaydeden Kaçmaz, “14 kişi açısından yaşları itibarıyla bu bir müebbet hapis değil, idam, ölüm cezasıdır” ifadelerini kullandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Kararın ardından Yargıtay’a, dosyanın yeniden değerlendirilmesi amacıyla Ceza Genel Kurulu’na ve karar düzeltme amacıyla kararı veren daireye gönderilmesi için iki farklı başvuru yapıldı. İki farklı başvuruda da bazı sanıklar yönünden ret kararı verildi. Dosya ise yerel mahkemeye gönderildi. Ancak, 1300 civarı klasörden oluşan dava dosyasının, resmi yazışmalarının ve klasörlerin çokluğundan dolayı yerel mahkemeye ulaşmasının zaman alacağı belirtiliyor.

‘İKTİDAR ALKIŞLADI’

Dosyadaki avukatlardan Aykanat Kaçmaz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, dosyanın yerel mahkemeye geldikten sonra cezalar ve beraatların çok yüksek ihtimal kesinleştirileceğini ve cezaların infaza gönderileceğini kaydetti. Kaçmaz, dosyanın siyasi hale geldiğini vurgulayarak “İktidarın, en tepesinden en aşağısına kadar mahkûmiyeti alkışlaması ve kazanın altındaki ateşi harlaması sebepleriyle hiçbir hâkim bu dosyayı Ceza Genel Kurulu’na göndermeyecektir. İktidar partisinin üst düzey siyasetçilerinin, daha karar çıkmadan ‘mahkûm olacaklarına inanıyoruz’ mealinde sayısız demeçleri var. Bu demeçlerden günümüzde hâkim ve savcıların, mahkeme heyetlerinin etkilenmeme ihtimali yok. Hâkimler, siyasilerin demeçlerine uygun karar verdi” diye konuştu.

FETÖ FİRARİLERİ

Kaçmaz davada, FETÖ’nün tüm kumpas emarelerinin ete kemiğe bürünmüş şekilde bulunduğuna; delilleri savcılığa teslim eden kişiden iddianameyi hazırlayan savcıya ve yardımcısına, bilirkişi raporu veren TÜBİTAK bilirkişilerinden sanıkları tutuklayan ve tutukluluk hallerinin devamına karar veren hâkimlere kadar neredeyse hepsinin FETÖ’den mahkûm edildiğine ya da firari durumda olduğuna dikkat çekti.