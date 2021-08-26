28 Şubat davasında adli tıp süreci başladı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Yargıtay’ın onaması ile birlikte 28 Şubat davasında müebbet alan ve cezaevine gönderilen yaşları 73 ile 89 arasında değişen 14 isim için “sağlık durumlarının cezaevi koşullarına uygun olup olmadığına dair rapor alınması” amacıyla Adli Tıp Raporu süreci başladı. Edinilen bilgiye göre, rapor süreci iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamanın, sanıkların hastaneye sevk edilerek sağlık durumunun kontrol edilmesi, ikinci aşamanın ise hastanenin onayı ile kontrol amacıyla Adli Tıp’a sevk olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda, İzmir’de F Tipi Cezaevi’nde kalan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan ile Ankara’da olan eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri’nin, hastaneye sevk edildikleri ve sağlık muayenesine girdikleri öğrenildi. Emekli Korgeneral Yıldırım Türker ve eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak’ın da yakın zamanda hastaneye sevk edilmesi bekleniyor. Hastaneden, Adli Tıp’a sevk edilmeleri yönünde karar çıkarsa, bu isimler rapor için Adli Tıp’a sevk edilecek. Diğer isimlerin de peyderpey hastaneye sevk edileceklerine işaret ediliyor.

SÜREÇTE ‘UMUT’ YOK

Adli Tıp’ın, infaz sürecinin sonlandırılması yönünde rapor verme konusunda katı olduğu ve birkaç ciddi, ölümcül rahatsızlık dışında cezaevi infaz sürecini sonlandırmadığı kaydediliyor. Bu rahatsızlıklara ise “ağır şizofreni, son evrede bulunan kanser hastalığı ve felç hali” gibi ağır hastalıklar örnek gösteriliyor. Körlüğün dahi bu raporun verilmesi için yeterli olmayabildiği aktarılıyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezalarını onamış 14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi’nde olan Bir ve Doğan, aynı günün gecesinde, “atılı suçun niteliği ve cezaevi koşulları” gerekçesiyle İzmir’e, Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti. Avukat Aykanat Kaçmaz, ciddi sağlık sorunları olan isimlerin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.