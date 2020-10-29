29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cumhuriyet’in ruhu nedir?
Tarihçi yazar Sinan Meydan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan yola çıkarak Cumhuriyet’in ruhunu anlattı.
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.
Tarihçi yazar Sinan Meydan, Cumhuriyet Tv’de Serhat Doğan’ın hazırlayıp sunduğu “MASA BAŞI” programına katıldı. Cumhuriyet’in önemine değinerek tarihi süreci anlatan Meydan, Cumhuriyeti ümmetten ulusa, kuldan yurttaşa geçiş olarak değerlendirdi.
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