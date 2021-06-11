298 bin kişi borcundan dolayı yasal takibe düştü

11 Haziran 2021 Cuma, 21:08

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılının ocak-nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 gerileyerek 298 bin kişi oldu.

Bu gelişmede, yapılandırma ve öteleme faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkisi olduğu düşünülüyor.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 4 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azalarak 149 bin kişi oldu.

Kredi borcundan dolayı ise aynı dönemde yüzde 8 artışla 196 bin kişi yasal takibe düştü.