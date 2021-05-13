3 aşamalı normalleşme planı masada: Yasaktan sonra nasıl olacak?

CNN Türk'ün haberine göre; 17 Mayıs öncesinde kulislerde 3 aşamalı normalleşme planı konuşuluyor. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak.

Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak "kapınızın önüne masa atarak çalışın" denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.