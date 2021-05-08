Son dakika: Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız'' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programı'na katıldı.
Normalleşme sürecine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, ''17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak'' dedi.
'BİR SÜRE DAHA HEPİMİZİN FEDAKARLIK YAPMASI GEREKİYOR'
Erdoğan, ''Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum'' dedi.
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