3 gün hapis yatan Deniz Akkaya: Empati kurabileceğim kişiler onlar oldu

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:15

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye söylediği sözler nedeniyle çıkarılan tedbir kararını bozan Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmış ve dün itibarıyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti. Akkaya, magazin gazetecilerine yaptığı açıklamada "Gayet paşalar gibi yattık çıktık" demişti.

Cezaevinde geçirdiği 3 günü "Söylemezsem Olmaz" programında anlatan Deniz Akkaya, en çok infaz memurları ile empati kurduğunu söyleyen Akkaya, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Şimdi 3 günden, üç ciltlik bir kitap çıkacak durum yok ama benim orada mahkumlarla empati kurabilmem de mümkün değil. Ben bir disiplin cezası nedeniyle oradaydım. Bir suç işlemediğim için bana göre ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarını canlı yayında konuştuğum için, tıpkı infaz memurları gibi kuralları hatırlattığım için, benim daha çok empati kurabileceğim kişiler onlar oldu."

"Çok uzun dışarıda dolaşmadım ama, sağa sola gidip gelirken dikkatimi çeken bir şey oldu" diyen Akkya, şunları kaydetti:

"Özellikle ergen kızlar içeride infaz memurlarına kan ağlatıyor. Kendilerini yerden yere atıyorlar, çığlıklar atıyorlar, kendilerine zarar veriyorlar. Madde bağımlısı olabiliyorlar."

"BİR YERİ KANASA SORUMLU O"

İnfaz memurunun işinin çok zor olduğunu anlatan Akkaya, "Ellese, çekse, yırtılsa, bir yeri kanasa o sorumlu ve bunun cezası var. Bunun üzerine bir sürü soruşturma açılır. Şöyle görüntüler gördüm. Bir kaç defa yerde çığlık çığlığa bağıran bir genç kız, etrafında sadece uzakta duran infaz memurları. Bir de kendilerine de zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı.