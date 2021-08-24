3 gün hapis cezası verilen Deniz Akkaya: Dönüşüm muhteşem olacak
Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan Deniz Akkaya dün teslim oldu. Öncesinde sunuculuğunu yaptığı programa bağlanan Akkaya açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Bunun üzerine sert tepki gösteren Deniz Akkaya, bir programda iddialarda bulunmuştu.
Selin Ciğerci ise kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya üç ay tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya’nın üç gün süreyle zorlama istenmişti. Ancak manken Akkaya bu süreçte açıklamalarına devam edince 3 günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı. Emniyete teslim olan Akkaya, 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.
Cezasını çekmek üzere teslim olan Deniz Akkaya, öncesinde sunuculuğunu üstlendiği Beyaz Tv’de Söylemezsem Olmaz’ın televizyon programının yayınına görüntülü olarak bağlandı.
Araçtan bağlandığı yayında “Gidip aslanlar gibi teslim olacağım” diyen Deniz Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:
“Gidip aslanlar gibi teslim olacağım. Benim karşısında durduğum şey taşıyıcı annelik. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum. Gidip o şahsı ben şikayet edeceğim. Çocuk için geleneksel aile ortamı çok önemli. Hiç umurumda değil, gerekirse 6 ay yatarım. Dönüşüm muhteşem olacak. Benim için üzülmeyin" dedi
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