4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava eğitimi de olumsuz etkiledi. Yozgat, Kırşehir'de, Konya'nın 16 ilçesi ile Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.
Dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.
HAMİLELER VE ENGELLİLER İDARİ İZİNLİ
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler de bu süre zarfında idari izinli sayılacak.
KIRŞEHİR'DE İL GENELİNDE ARA
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.
ÇANKIRI'DA YOĞUN KAR
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi. Şabanözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçemiz genelinde 25/03/2021 Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellerimize de idari izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.
YOZGAT
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, tipi ve kar sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.
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