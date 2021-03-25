İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Yoğun kar alan İstanbul bir anda beyaza büründü. Ankara'da da yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Öte yandan Meteoroloji, son hava durumu raporunu paylaştı. İşte ayrıntılar...
İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiğini duyurmuştu. İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAR YAĞIŞI
İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.
BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU
Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İstanbul'da trafikte aksamalar yaşandı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.
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