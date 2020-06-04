3 ismin vekilliğinin düşmesine AKP’den ilk açıklama!
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir" açıklamasında bulundu.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Twitter adresinden 3 ismin vekilliğinin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Turan’ın mesajı şöyle
* Meclis’te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis’in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir.
* Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP’nin çok ağır ithamlarla “kaldırın dokunulmazlıkları” şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani “dokunulur” vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!
Video Haberler
- Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın
- Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi
- Vekillikleri düşenleri açıkladı, Meclis böyle karıştı!
- Muhabirin çok zor anları! Canlı yayını bırakıp kaçtı
- Yolda bulduğu paranın üzerine yatmaya çalıştı
- Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!
- Zorla aracın bagajına sokup darp ettiler
- Canlı yayında isyan etti... TRT bir saniye yayınlamadı
- Bursa'da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
- Taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı