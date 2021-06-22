3 TÜİK Başkanı'nın değişmesine ilginç savunma: '5 de değişir'
Küresel İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Eroğlu, 1 ayda 3 TÜİK başkanının değişmesini "5 tane de değişir, biz bilemeyiz" sözüyle yorumladı.
TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu, TÜİK Başkan Yardımcısı Tülay Korkmaz’ı dinledi. Ancak Korkmaz’ın sunumu sonrasında İYİ Parti’li Behiç Çelik’ten dikkat çeken bir soru geldi. TÜİK’te son dönemde yapılan başkan değişikliklerini gündeme getiren Çelik, bir ay içinde 3 TÜİK başkanının değiştiğini anımsattı. Çelik, “Cahit Şirin vardı, sonra kurum içinde yetişen Ahmet Kürşad Dosdoğru TÜİK Başkanı oldu. Şimdi, en üst makamlara damat gibi olan bir kişi, Sait Erdal Dinçer, başkan olarak geldi” dedi. Çelik’in bu sözleri üzerine komisyon başkanı AKP’li Veysel Eroğlu araya girdi. Bunun komisyonun konusu olmadığını söyleyen Eroğlu, “5 tane de değişir, biz bilemeyiz” yanıtını verdi. Çelik’in eleştirilerini sürdürmesi üzerine ise AKP’li vekiller, Çelik’e tepki gösterdi. Ancak toplantının devamında Eroğlu’nun bu kez 1990’lı yıllardaki iktidarları eleştirmesi üzerine AKP ile CHP’li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Behiç Vekilim TÜİK’i eleştirdi diye bütün milletvekilleri arkadaşlarımız Behiç Vekilimi eleştirdi. Siz, ‘eski Türkiye’ diyerek sizden önceki tüm Türkiye Cumhuriyeti iktidarlarını eleştirdiniz. Yani peşine biz de ayağa kalkalım o zaman” tepkisini gösterdi. Bunun üzerine de Eroğlu, “İstanbul’u 1994 öncesi 50 yıldır susuz bırakanları tenkit etmeyecek miyiz ya?” savunmasını yaptı
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