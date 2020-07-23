3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 18:40

3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Avrupa ve Osmanlı saray müzikleri konseri ile Efes Antik Kenti Odeon’da başladı. Konserde konuk solist sanatçılar Soprano Linet Şaol, Kontrtenor Tolga Siner, Bas Burak Bilgili ve perküsyon sanatçısı Bariton Hüseyin Tuncel İzmir Barok Orkestrası’na eşlik etti.

Festival programı kapsamında 26 Temmuz’da gerçekleştirilecek The Funtime of the Opera Konseri’nde, dinleyicilerin de sahne performansına katılması planlanıyor. Konserde aryalar, napolitenler ve türküler, dinleyicilerin de katılımıyla seslendirilecek. Programın sahne uyarlamasını da yapan Şef Musa Göçmen yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solistler Soprano Eylem Demirhan Duru, soprano Filiz Güneş, Mezzosoprano Ebru Kaptan, Tenor Muzaffer Soydan, Bariton Murat Duyan ve Bariton Cüneyt Ünsal’a eşlik edecek. Konser, İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21.00’de gerçekleşecek.

3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nin son programı da 28 Temmuz’da Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. “7 Tenor” gala konserinde Şef Tulio Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde Caner Akın, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Oğuz Çimen, Koray Damcıoğlu, Bülent Külekçi ve Ari Edirne solist olacak.



