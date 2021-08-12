3 yeni yan etki üzerinde duruldu: Avrupa Birliği mRNA aşılarında araştırıyor
Avrupa Birliği İlaç Dairesi (EMA), Covid-19’a karşı kullanılan mRNA aşılarının olası 3 yeni yan etkisi üzerine incelemeler yapıyor.
AB İlaç Dairesi, aşıların alerjik bir deri reaksiyonuna, böbrek iltihabına ve protein kaybı kaynaklı bir böbrek rahatsızlığına neden olup olmadığını araştırıyor.
Aşı üreticileri çok nadir görüldüğü belirtilen bu etkilere dair henüz resmi açıklama yapmadılar.
AB ülkelerinde yoğun olarak Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor. Bugüne dek kullanılan 43,5 milyon doz Moderna aşısına karşın 330 milyon dozdan fazla Pfizer-BioNTech aşısı AB ülkelerinde vatandaşlara uygulandı.
NADİR YAN ETKİ TESPİT EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz ay AB İlaç Dairesi, mRNA aşılarıyla kalp kası iltihabı rahatsızlığı arasında olası bir bağlantı bulunduğunu açıklamıştı.
Ancak bunun da çok nadir görülen bir yan etki olduğu ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü de bu yan etkinin yok sayılabilecek düzeyde olduğuna dikkat çekmiş ve aşıların faydasının yan etkilerine göre çok büyük olduğuna işaret etmişti.
Yetkililer henüz üzerinde çalışılan yan etkilerin detayları ve kaç vakada görüldüğüne dair detaylı bir açıklamada bulunmadılar. Çalışmanın sonunda ayrıntılı bir paylaşımın yapılması bekleniyor.
Kaynak: Amerika'nın Sesi
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