30 Ağustos Zafer Bayramı yasağına yurttaşlardan tepki yağdı!
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98'inci yıl dönümünde yapılacak etkinliklerin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yasaklanması tepki çekti. Karara adeta tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ülke genelinde yasaklandı. Karara tepki yağarken İçişleri Bakanlığı benzer uygulamaların daha önceki dini ve resmi bayramlarda uygulandığını savundu. Yurttaşlar ise yasaklanmayan etkinlikler, dolup taşan plajlar ve iptal edilmeyen sınavlarla genelgeye tepkisini gösterdi. Cumhuriyet Tv’ye konuşan vatandaşlar, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.
25 Ağustos 2020 Salı, 17:41
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