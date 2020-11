30. Gotham Ödülleri adayları açıklandı

13 Kasım 2020 Cuma, 09:58

Venedik ve Toronto film festivallerinin geçen eylül ayında sona ermesiyle ödül sezonu resmen açılırken Gotham Ödülleri'nin bu yılki adayları açıklandı.

30. kez sahiplerini bulacak Gotham Ödülleri’nde, Kelly Reichardt imzalı A24 yapımı "First Cow" elde ettiği 4 adaylıkla en çok adaylık alan yapım olarak ön plana çıktı. Chloé Zhao‘nun Frances McDormand’lı yeni filmi "Nomadland" ve Eliza Hittman'in hem Sundance hem de Berlin Film Festivali’nde ödüle değer görülen son filmi "Never Rarely Sometimes Always" ise iki adaylık elde etti. Charlie Kaufman’ın imzasını taşıyan "I’m Thinking of Ending Things" filminden Jesse Plemons ve Jessie Buckley, oyunculuk kategorilerinde adaylık alırken; "Nomadland"deki performansıyla çok konuşulan Frances McDormand ve "Ma Rainey’s Black Bottom"da rol alan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Chadwick Boseman gibi isimler de oyunculuk kategorilerine aday olan isimler arasında yer alıyor.

Ödüller, 11 Ocak'ta sahiplerini bulacak.

30. GOTHAM ÖDÜLLERİ ADAYLARI

En İyi Film

"First Cow"

The Assistant

First Cow

Never Rarely Sometimes Always

Nomadland

Relic

En İyi Belgesel

"A Thousand Cuts"

76 Days

City Hall

Our Time Machine

A Thousand Cuts

Time

En İyi Uluslararası Film

"Bacurau"

Bacurau

Beanpole

Cuties (Mignonnes)

Identifying Features

Martin Eden

Bingham Ray En İyi Çıkış Yapan Yönetmen Ödülü

Radha Blank

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version

Channing Godfrey Peoples – Miss Juneteenth

Alex Thompson – Saint Frances

Carlo Mirabella-Davis – Swallow

Andrew Patterson – The Vast of Night

En İyi Senaryo

Bad Education – Mike Makowsky

First Cow – Jon Raymond ve Kelly Reichardt

The Forty-Year-Old Version – Radha Blank

Fourteen – Dan Sallitt

The Vast of Night – James Montague ve Craig Sanger

En İyi Erkek Oyuncu

Chadwick Boseman

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Jude Law – The Nest

John Magaro – First Cow

Jesse Plemons – I’m Thinking of Ending Things

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley

Nicole Beharie – Miss Juneteenth

Jessie Buckley – I’m Thinking of Ending Things

Yuh-Jung Youn – Minari

Carrie Coon – The Nest

Frances McDormand – Nomadland

En İyi Çıkış Yapan Oyuncu

Jasmine Batchelor – The Surrogate

Kingsley Ben-Adir – One Night in Miami…

Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always

Orion Lee – First Cow

Kelly O’Sullivan – Saint Frances

En İyi Çıkış Yapan Dizi – Long Form (40 Dakikadan Uzun)

The Great

Immigration Nation

P-Valley

Unorthodox

Watchmen

En İyi Çıkış Yapan Dizi – Short Form (40 Dakikadan Kısa)

Betty

Dave

I May Destroy You

Taste the Nation

Work in Progress





Kaynak: Filmloverss