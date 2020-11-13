30. Gotham Ödülleri adayları açıklandı
30. Gotham Ödülleri adayları açıklandı. Tarihte ilk defa En İyi Film kategorisinde yer alan tüm filmlerin kadın yönetmenlerin imzasını taşıması dikkat çekti.
Venedik ve Toronto film festivallerinin geçen eylül ayında sona ermesiyle ödül sezonu resmen açılırken Gotham Ödülleri'nin bu yılki adayları açıklandı.
30. kez sahiplerini bulacak Gotham Ödülleri’nde, Kelly Reichardt imzalı A24 yapımı "First Cow" elde ettiği 4 adaylıkla en çok adaylık alan yapım olarak ön plana çıktı. Chloé Zhao‘nun Frances McDormand’lı yeni filmi "Nomadland" ve Eliza Hittman'in hem Sundance hem de Berlin Film Festivali’nde ödüle değer görülen son filmi "Never Rarely Sometimes Always" ise iki adaylık elde etti. Charlie Kaufman’ın imzasını taşıyan "I’m Thinking of Ending Things" filminden Jesse Plemons ve Jessie Buckley, oyunculuk kategorilerinde adaylık alırken; "Nomadland"deki performansıyla çok konuşulan Frances McDormand ve "Ma Rainey’s Black Bottom"da rol alan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Chadwick Boseman gibi isimler de oyunculuk kategorilerine aday olan isimler arasında yer alıyor.
Ödüller, 11 Ocak'ta sahiplerini bulacak.
30. GOTHAM ÖDÜLLERİ ADAYLARI
En İyi Film
"First Cow"
The Assistant
First Cow
Never Rarely Sometimes Always
Nomadland
Relic
En İyi Belgesel
"A Thousand Cuts"
76 Days
City Hall
Our Time Machine
A Thousand Cuts
Time
En İyi Uluslararası Film
"Bacurau"
Bacurau
Beanpole
Cuties (Mignonnes)
Identifying Features
Martin Eden
Bingham Ray En İyi Çıkış Yapan Yönetmen Ödülü
Radha Blank
Radha Blank – The Forty-Year-Old Version
Channing Godfrey Peoples – Miss Juneteenth
Alex Thompson – Saint Frances
Carlo Mirabella-Davis – Swallow
Andrew Patterson – The Vast of Night
En İyi Senaryo
Bad Education – Mike Makowsky
First Cow – Jon Raymond ve Kelly Reichardt
The Forty-Year-Old Version – Radha Blank
Fourteen – Dan Sallitt
The Vast of Night – James Montague ve Craig Sanger
En İyi Erkek Oyuncu
Chadwick Boseman
Riz Ahmed – Sound of Metal
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Jude Law – The Nest
John Magaro – First Cow
Jesse Plemons – I’m Thinking of Ending Things
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley
Nicole Beharie – Miss Juneteenth
Jessie Buckley – I’m Thinking of Ending Things
Yuh-Jung Youn – Minari
Carrie Coon – The Nest
Frances McDormand – Nomadland
En İyi Çıkış Yapan Oyuncu
Jasmine Batchelor – The Surrogate
Kingsley Ben-Adir – One Night in Miami…
Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always
Orion Lee – First Cow
Kelly O’Sullivan – Saint Frances
En İyi Çıkış Yapan Dizi – Long Form (40 Dakikadan Uzun)
The Great
Immigration Nation
P-Valley
Unorthodox
Watchmen
En İyi Çıkış Yapan Dizi – Short Form (40 Dakikadan Kısa)
Betty
Dave
I May Destroy You
Taste the Nation
Work in Progress
Kaynak: Filmloverss
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