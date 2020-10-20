30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

20 Ekim 2020 Salı, 12:43

AFP

İtalya'da HIV virüsü taşıdığını bildiği halde korunmasız seks yaparak 30 kişiye virüs bulaştırmaktan suçlu bulunan 36 yaşındaki Valentino Talluto, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Roma'da yaşayan Talluto, HIV pozitif olduğunu öğrendiği 2006'dan 2015 yılına kadar onlarca kişiye bilinçli olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle "ağır yaralama" suçundan mahkum edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Talluto, HIV virüsü taşıdığını öğrendikten sonra internet siteleri ve sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınlarla korunmasız cinsel ilişkiye girdi.

Talluto hakkındaki dava, 2015'te bir kadının şikayeti üzerine başladı.

57 KİŞİ SUÇLAMA YÖNELTTİ

Hukuki işlemler sürecinde Talluto'ya 57 kişi tarafından suçlama yöneltildi.

Bu kişilerden 30'unun HIV testi pozitif çıktı.

Duruşma sürecinde 2017'de Talluto hakkındaki ilk mahkumiyet kararı çıktı.

2017'de mahkeme ağır yaralama suçlamasından 24 yıl hapis kararı verirken, savcılığın "salgına yol açma" suçlamasıyla talep ettiği ömür boyu hapis cezasını ise reddetti.

Ertesi yıl İstinaf Mahkemesi'nde ceza 22 yıla indirildi.

2019'da ise İtalyan hukuk sisteminin nihai karar mercii olan Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Yeniden yapılan bu yargılamada Roma İstinaf Mahkemesi dün Talluto'yu 24 yıl hapse mahkum etti.