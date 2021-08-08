30 milyon hibe tartışması! "Somali'de liman işleten yandaş firma kim? İsrail'e petrol mü taşınıyor?"

08 Ağustos 2021 Pazar, 15:42

THK'nin uçakları için 4 milyon dolar gerektiğine dair haberlerin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Somali'ye aylık 30 milyon dolar hibe verilmesine karar verilmişti. Resmi Gazete'de yayınlanan karar tartışma konusu olurken eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Twitter hesabından konuya ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti.



Erdoğan'ı etiketleyen sağlar, şunları sordu:

1- THK uçaklarına 4 milyon dolar vermeyip ormanların yanmasını izlerken, Somali'ye neden 30 milyon dolar hibe ettin?

2- Somali'de liman işleten yandaş firma kim?

3- Parayı, hibe adı altında yandaş firma için mi verdin?

4- Limandan İsrail'e petrol mü taşınıyor?

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete’de yayımlanan 'Milletlerarası Andlaşma' ile Somali’ye bir yılda 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Kararda, Somali'ye aylık yardımın ise 2.5 milyon dolar olacağı aktarıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda, Somali'nin 'hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali'nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘donör’, Somali Federal Cumhuriyeti’nin ‘alıcı’ olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2 milyon 500 bin ABD doları olmak üzere 30 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

Türkiye, geçtiğimiz sene de Somali’nin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan vadesi geçmiş borcunun ödenmesine katkıda bulunmuştu.



