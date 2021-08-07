Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki çeken 'yangın' açıklaması

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:06

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi ve oyuncu arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yaptı.

Önceki gün İstanbul'a gelen İmirzaoğlu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan oyuncunun yangınla ilgili açıklaması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

"DENİZE GİRMEMİZE RAĞMEN İÇİMİZ SOĞUMUYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor... Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu. Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var. Haberleri alıyoruz içimiz kan ağlıyor" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Denize rağmen içimiz soğumuyor" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de ardından geldi. Sosyal medya kullanıcıları, "Dalga geçmiş" yorumunda bulundu.