Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki çeken 'yangın' açıklaması
Eşi Sinem Kobal ve arkadaşlarıyla tatile çıkan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yangınlar için "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor" sözleri tepki çekti. Kısa sürede gündem olan İmirzalıoğlu'ya tepki yağdı.
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi ve oyuncu arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yaptı.
Önceki gün İstanbul'a gelen İmirzaoğlu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan oyuncunun yangınla ilgili açıklaması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.
"DENİZE GİRMEMİZE RAĞMEN İÇİMİZ SOĞUMUYOR"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor... Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu. Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var. Haberleri alıyoruz içimiz kan ağlıyor" dedi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun "Denize rağmen içimiz soğumuyor" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de ardından geldi. Sosyal medya kullanıcıları, "Dalga geçmiş" yorumunda bulundu.
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den şüpheli ölümlerle ilgili flaş iddialar
- Jet-ski olayında yeni gelişme
- Milli voleybolcular hakkında skandal sözler
- Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
- Sırada, tartışmalı üç bakan var
- TFF Başkanı'na ve AKP'li Çelik'e büyük şok!
- Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun kim?
- Fazla kahve içmenin beyne yaptığı etki ortaya çıktı
- Kayyum tartışmasına Alnını karışlarım yanıtı
- Kılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun diyen yurttaşa tepki!