300 kişilik mevsimlik işçi kadrosuna 35 bin kişi başvurdu
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. 300 kişinin alınacağı mevsimlik işçi kadrosuna 35 bin 412 kişi başvurdu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçilerin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi. ÇAYKUR bünyesindeki 46 fabrikada çalışmak üzere 300 kişinin alınacağı mevsimlik işçi kadrosuna 35 bin 412 kişi başvurdu.
300 ASİL, 300 YEDEK İSİM BELİRLENDİ
Rize 3. Noteri, kura yöntemini açıkladıktan sonra, çekilecek numaraların atılacağı şeffaf kutuyu çevirerek, içinin boş olduğunu salondaki görevlilere gösterdi.
Numaraların boş kutuya atılmasının ardından kura çekimine geçildi. Numaraların yerleştirildiği kutudan yapılan çekilişle 300 asil, 300 yedek isim belirlenerek salonda okundu.
'300 KİŞİYİ İŞE ALACAĞIZ'
ÇAYKUR Personel Daire Başkanı Kamil İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl istihdam edilmek üzere 300 geçici işçi alımını noter kurası ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "35 bin 412 başvuru oldu. Teşekkülümüze bağlı Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize'deki toplam 46 yaş çay fabrikasında, bazı fabrikalara 5, bazı fabrikalara 10'ar kişi olmak üzere toplam 300 kişiyi işe alacağız" dedi.
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