Çaykur 547 milyon zarar etti

08 Nisan 2021 Perşembe, 09:13

Ülkenin bir yılda kişi başına 250 bardak çay tüketimi ile dünyada birinci olmasına karşın Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2020’de 547 milyon TL zarar etti. Varlık Fonu’na devredildikten sonra zararı katlanarak artan kurumun 2020 yılı zararı 2017 yılına oranla yüzde 104 büyüdü.

TBMM KİT Komisyonu’nda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 ve 2018 yılları hesaplarının denetimi yapıldı. Çay ithalatında dünyada 25’inci sırada yer alan Türkiye’nin Şubat 2003 – Şubat 2021 dönemleri arasında toplam 163 bin kilo çay ithal ettiği belirtildi. Aynı dönemde yapılan ihracat ise 76 bin kiloda kaldı.

Türkiye, Şubat 2003 – Şubat 2021 dönemleri arasında ithal ettiği 163 bin kilo çay için 394 milyon 176 bin dolar ödedi. Çay ihracatında 2019 yılı itibarıyla 31’inci sırada yer alan Türkiye’nin 2003 – 2021 yılları arasında çay ihracından kazandığı para ise 249 milyon dolar oldu.

VARLIK FONUNA DEVREDİLMİŞTİ

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılı itibarıyla zararı katlanarak artan ve 2020 yılında 547 milyon TL’ye ulaşan ÇAYKUR’un kredi borcunun ise 2,5 milyar TL olduğu bildirildi. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yüksek kredi borcunu “Kredi faizleri bu sene yüzde 8’de kalsaydı 200 milyon TL zararımız olacaktı, faiz yüzde 19’a çıkınca ister istemez yüksek oldu” ifadesiyle açıklamaya çalıştı.

ÇAYKUR’un reklam harcamaları ise sürekli artıyor. Buna göre idare, dünyanın en çok çay tüketilen ülkesinde çay satmak için 2019 yılında 36 milyon TL’lik reklam harcaması yaptı. CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in açıkladığı verilere göre, ÇAYKUR’un fuar ve festival gibi etkinlikler için harcadığı para ise kayıtlara 896 milyon TL olarak geçirildi. Kurum, “temperli kulplu cam bardak” reklamı için de 5 milyon TL harcadı.

AKP’Lİ BAŞKANIN KARDEŞİ

ÇAYKUR’un Genel Müdürlüğü’nü yapan ve AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi olan Ziya Alim, eski Genel Müdür Ekrem Yüce AKP’den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilince bu göreve getirilmişti.