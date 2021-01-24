32. Ankara Film Festivali tarihleri belli oldu
Bu yıl izleyicileri yine salonlarda ve fuayelerde buluşturması planlanan 32. Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 32.si düzenlenecek Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşecek.
Festival, klasik filmlerin yanı sıra Türk ve dünya sinemasından en yeni örnekleri sinema salonlarında izleyiciyle buluşturacak. Festivalin bu yılki afişi de tasarım öğrencilerine ve sanatçılarına açık çağrıyla yapılacak yarışma sonucu seçilecek.
BAŞVURULAR 1 MART'TA BAŞLIYOR
Ankara Film Festivali, sinemaseverler ile film yaratıcılarını aynı salonlarda ve fuayelerde buluşturmaya devam ederken, yeni seslere ve yaratımlara olan desteğini bu yıl da sürdürecek.
Festivalin Ulusal Yarışmalar bölümü, uzun, belgesel ve kısa film dallarında yarışacak 2020-2021 yapımı filmlerin Ankara galalarına ev sahipliği yaparken; beş yıldır Türk sinemasının yenilikçi projelerini keşfeden Proje Geliştirme Desteği, ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek olacak.
Festivalin özel seçkilerle yeni ve klasik filmleri buluşturan Dünya Sineması, yılın önemli festivallerinden ödüllerle dönmüş filmlerin gösterildiği Festivallerden ve usta yönetmenleri filmleriyle hatırlayan Anısına bölümleri bu yıl da mutlu edecek bir programla izleyici karşısına çıkacak.
32. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Yarışmalar ve Proje Geliştirme Desteği’ne başvurular 1 Mart 2021 tarihinde açılacak.
Festival ile ilgili gelişmeler ve yarışma başvuruları filmfestankara.org.tr adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.
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