32 ödülden sonra ödül verecek

20 Mart 2021 Cumartesi, 06:11

Almanya’nın en büyük ödülü 54. HOF Film Festivali’nde ilk bağımsız, uzun metraj filmi “Toprak” ile büyük ödüle layık görülen yönetmen Sevgi Hirschhäuser, 32 ödülden sonra Almanya’da düzenlenen Unified Filmmakers Kısa Film Festivali’ne jüri üyesi seçildi. Filmfest Münich 2021 Festival direktörü, yapımcı Florian Deyle ve festival direktörü, yapımcı Patricia Mestanza-Niemi’nin düzenlediği Unified Filmmakers Kısa Film Festivali, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihlerinde Münih’de çevrimiçi olarak yapılacak. Her yıl küresel ve sosyal açıdan önemli bir konuya dikkat çekmeyi hedefleyen festivalin bu yılki teması COVID-19 salgını.

“İLK KEZ JÜRİ ÜYESİ OLACAĞIM"



Sevgi Hirschhäuser, ödül üzerine “İlk kez jüri üyesi olacağım, jüriye seçilme sebebim hem güven hem ödüllü yönetmen ve Almanya’da genç yaşta büyük ödül kazanmış olmam. Toprak ile kazandığımız uluslararası ödüllerden sonra Florian Deyle ve Patricia Mestanza-Niemi, bu sene festival jürisinde olmam için davet etti. Film yapımına başka bir pencereden bakma fırsatı tanıdıkları için zevkle kabul ettim. En iyi film için yarışırkenki heyecanım şimdi de en iyi film ödülünü kazananı seçerken olacak. Film yapmak zaten heyecanlı bir serüven. Bu sefer başka bir perspektif kazanarak yeni film hikâyelerini keşfetme, film yapımcıları ile tanışma ve birlikte iletişim ağını genişletme fırsatım olacak. Uluslararası bir jüride herkesin gelişimime katacak deneyimleri olduğuna inanıyorum. Ayrıca dünyanın her yerinden film yapımcıları sunum yapabilecekleri için onların heyecanına ortak olacağım” diyerek duygularını açıkladı. Para ödülü ile de ödüllendirilecek filmler, dünya çapında bir festival turuna çıkacak ve tüm kıtalardaki ortak festivallerde gösterilecek. Festival için son başvuru tarihi 31 Mart.