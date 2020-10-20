32 takımlı Şampiyonlar Ligi'ne doğru!
UEFA’nın planlamış olduğu genişleme projesini gelecek yıl kulüplere sunacağı ifade edilirken, Avrupa’nın büyük kulüplerinin bu projeye sıcak baktığı kaydedildi.
Şampiyonlar Ligi’nde uzun bir süredir değişiklik yapmak isteyen UEFA’nın 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısını 32’den 36’ya çıkartabileceği belirtildi.
UEFA’nın planlamış olduğu genişleme projesini gelecek yıl kulüplere sunacağı ifade edilirken, Avrupa’nın büyük kulüplerinin bu projeye sıcak baktığı kaydedildi. Telegraph’ta yer alan haberde, UEFA’nın yeni formatta, gruplarda 6 takım olacağı, grup sayısının 6’ya düşeceği ve takımların gruplarda oynayacağı maç sayısının da 10’a yükseleceği ifade edildi. Haberde UEFA’nın 2024-25 sezonu için düşündüğü bir diğer sistemin ise İsviçre Sistemi olduğu belirtildi. İsviçre Sistemi’nde takımlar belirlenen fikstür sayısına göre maç yapıp puan toplamaktadır. İlk hafta fikstürü kura çekimine göre oynanırken, ilerleyen haftalar takımların almış olduğu puanlara göre belirlenir. İlk hafta kazanan takımlar ikinci hafta birbirleriyle oynarken, berabere kalan takımlar ve kaybeden takımlar kendi aralarında oynamaktadır. Fikstür bu şekilde devam eder ve playoff sistemi uygulanıyorsa playoffa kalacak takımlar belirlenmiş olur. Haberde UEFA’nın bu sistem için 10 haftalık bir fikstür belirlediği ve büyük takımları daha sık karşı karşıya getirmek istediği belirtildi. Mevcut sistemin heyecanını kaybettiği ve sıradanlaştığı belirtilirken pandemi sebebiyle ekonomik olarak etkilenen kulüplerin bu modelle daha çok para kazanabileceği ifade edildi. UEFA’nın İsviçre Sistemi’ni uygulayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılan büyük takımların önceki dönemlere göre birbiriyle daha fazla maç yapmasını sağlayarak yayın gelirlerini artırmak istediği kaydedildi.
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