350 bin ağacın kesildiği Kazdağları'nda şirketin izni iptal edildi

07 Mart 2021 Pazar, 14:57

Kazdağları’nda siyanürlü altın araması için 350 bin ağacı kesen Kanadalı şirket Alamos Gold’un izinlerinin iptal edildiği açıklandı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, "Anlayamadığımız nokta konteynırların çıkarılması için neden 1 yıl süre veriliyor. Biz alanın acilen rehabilite edilmesini istiyoruz" dedi.

Çevreci avukat İsmail Hakkı Atal ise "Şirketin bu alanı kendisi paraya harcayarak rehabilite etmek zorunda. Kamu kaynaklarından, vatandaşın ödediği vergilerden çıkmaması gerekiyor" diye konuştu.

Çanakkale’de Kazdağları’nda altın arayan Kanadalı Alamos Gold şirketinin yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik’in izinlerinin iptal edildiği açıklandı. CİMER’e yapılan başvuruya verilen yanıtta, şunlar belirtildi:

“Kurumumuz ile ilgili firma arasında yapılan bir protokol bulunmamaktadır. İzin İptalleri yapılmıştır. Söz konusu alanda, iş makinesi bulunmamaktadır. Sadece konteyner bulunmaktadır. (6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 17/4 Maddesi ‘izin iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri bildirime gerek kalmaksızın bir yıl içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek ormanlık alanın dışına çıkartılır’ hükmü dahilinde 13 Ekim 2021 tarihine kadar süreleri mevcuttur.) İlgili alanda firmanın izinleri iptal edildiğinden saha idaremiz tasarrufuna geçmiş olup; bu alanda bütçe ve ödenekler dahilinde planlaması yapılmaktadır.”

Maden şirketinin ruhsatı 13 Ekim 2019’da bitmiş ve bir daha yenilenmemişti. Orman Genel Müdürlüğü de CİMER’den yapılan başvuruya verilen yanıta göre de şirketin izinlerini geri aldı. Şirket alanda halen konteynerlerini bulunduruyor. Ağaçların rehabilite edilmesi için şirketin alanı tamamen boşaltması gerekiyor.

'KONTEYNERLER ÇIKARILSIN'

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, CİMER’den gelen yanıtta maden şirketine 21 Ekim 2021’e kadar süre verildiğin hatırlatarak, “Firmanı alandan tamamen kesinlikle çıkarılması gerekiyor. Fakat anlayamadığımız nokta konteynırların çıkarılması için neden 1 yıl süre veriliyor. Biz alanın acilen rehabilite edilmesini istiyoruz” dedi.

'ŞİRKET KENDİ REHABİLİTE ETMELİ'

Çevreci avukat İsmail Hakkı Atal, CİMER’den gelen yanıtta eksiklik olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yazıda ‘Bütçe ve ödenekler dahilinde alanın rehabilitasyonu yapılacaktır’ deniyor. Ancak Orman Kanunu’nun 16. Maddesi’ni uygulama yönetmeliğine göre şirketin bu alanı kendisi paraya harcayarak rehabilite etmek zorunda. Kamu kaynaklarından, vatandaşın ödediği vergilerden çıkmaması gerekiyor. Eğer Alamos Gold burayı tekrar ağaçlandırmıyorsa, rehabilite etmiyorsa Orman Bakanlığı Alamos Gold’a tazminat davası açmalı. Aksi takdirde kamu görevlilerini kendi sorumluluğu doğacaktır.”

‘İZNİN YENİLENMEMESİ GEREKİYOR’

“Orman Kanunu’nun 25. Maddesi’ne göre Alamos Gold’un iznini iptal edildiği Kirazlı sahasında tekrar izin verilebiliyor. İzin verilmesi mümkün olmasına rağmen izin verilmemesi gerekiyor. Çünkü Havza Su Planlarının Hazırlanması, Planlanması ve Takibi Yönetmeliği’ne göre burası Çanakkale bölgesinin içme suyunu karşılayan bir havza olduğu için bu havzaya siyanür karışmaması gerekiyor. Yönetmeliğe göre 25. Maddedeki izin verilebilir hükmü uygulanamaz.”

İstanbul Kazdağları Dayanışması’ndan yapılan açıklamada ise “Doğa düşmanı Alamos Gold’u, ancak kararlı ve tüm zorluklara göğüs geren bir direniş pratiği Kazdağları’ndan söküp atabilirdi ve bizler de kararlı, kesintisiz bir direnişi ortaya koyarak bu kazanımı, Türkiye ekoloji mücadelesi tarihine yazdırmayı başardık. Şimdi sıra katliamın gerçekleştirildiği, 350 bin ağacın kesildiği, kurdun, kuşun, domuzun, sincabın yuvası olan bu alanın rehabilite edilmesinde” denildi.