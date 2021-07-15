37 yaşındaki Ricardo Quaresma'dan harika gol!
Portekiz 1. Ligi'nde forma giyen eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın attığı gol gündem oldu.
Bir zamanlar oynadığı futbol ile Beşiktaş taraftarlarınmın sevgilisi haline gelen Ricardo Quaresma, Portekiz'i sallamaya devam ediyor.
Portekiz 1. Ligi ekiplerinden Vitória Guimarães forması giyen, Quaresma attığı gol ve yaptığı asist ile gündemi salladı.
İşte o anlar:
Só ?????????? de encher o ???.?— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) July 14, 2021
?
Não percas aqui o resumo da vitória de hoje frente ao FC Vizela ?? pic.twitter.com/cGbC7rJd9l
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