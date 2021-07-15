37 yaşındaki Ricardo Quaresma'dan harika gol!

Portekiz 1. Ligi'nde forma giyen eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın attığı gol gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 13:00
37 yaşındaki Ricardo Quaresma'dan harika gol!
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Bir zamanlar oynadığı futbol ile Beşiktaş taraftarlarınmın sevgilisi haline gelen Ricardo Quaresma, Portekiz'i sallamaya devam ediyor. 

Portekiz 1. Ligi ekiplerinden Vitória Guimarães forması giyen, Quaresma attığı gol ve yaptığı asist ile gündemi salladı.

İşte o anlar:

 


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