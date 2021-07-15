İskenderunspor, Ümit Karan ve Jan Olde Riekerink ile sözleşme imzaladı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 11:20

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink'le kulüp üst yönetici (CEO), Ümit Karan'la da teknik direktör olarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İskenderun'da bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hakan Bolat, iyi analiz yaptıklarını ve nasıl başarılı olacaklarının projesini çizdiklerini söyledi.

Üç felsefeyle yola çıktıklarını ve bunun birincisinin kulüp tarihine sahip çıkmak olduğunu aktaran Bolat, ikincisinin de altyapı kurup futbolcu yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olacaklarının altını çizen Bolat, "Bugün TFF 3. Lig'deyiz, yarın nerede olacağımızı Allah bilir. Tabii ki biz de üst liglere çıkmak istiyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bence bu yıl TFF 3. Lig'in en iyi kadrosunu kurduk. Şampiyonluğun en büyük adayı İskenderunspor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kulandı.

RİEKERİNK: "TÜRK OYUNCULARIN ÖNÜ AÇILIR"

Kulübün CEO'su olan Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Futbolda 26 yıllık tecrübeye sahip olduğunu anlatan Riekerink, geride kalan dönemde iki kulübü kendisi için çok değerli gördüğünün altını çizerken, bunların Galatasaray ve Ajax olduğunu belirtti.

İskenderunspor'a çok büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Riekerink, öncelikli hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Süper Lig'deki yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili soru üzerine Riekerink, "Benim için Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı karar önemli. Bundan dolayı da Türk oyuncuların önü açılır diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

KARAN: "İSKENDERUNSPOR'U ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

İskenderunspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Karan, hayatı boyunca hedefi olan takımlarda görev yaptığını ve kendisi için hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi.

İskenderun'un kendisine yabancı bir yer olmadığını aktaran Karan, "Yıllar önce buradaki stada geldim ve maçları hala hatırlıyorum. Çünkü dayılarım burada futbol oynadı. O zamanlardan kalbimde İskenderun ışığı parladı. İnşallah hep birlikte İskenderunspor'u şampiyon yapacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Jan Olde Riekerink üst yöneticilik (CEO), Ümit Karan da teknik direktörlük görevi için 3 yıllık imza attı.

Törene, Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da katıldı.