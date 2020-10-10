39. İstanbul Film Festivali başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali, 40 filmden oluşan zengin programıyla başladı.
39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim tarihlerinde hem çevrim içi olarak hem de birçok film gösterimiyle yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.
Pandemi nedeniyle bu yıl festival galaları Filmekimiyle birleşti. "Filmekimi Galaları" filmleri Cinemaximum Nişantaşı City's ve Kadıköy Sineması'nın yanı sıra festivalin c¸evrim ic¸i gösterim sitesi filmonline.iksv.org'da da erişime açılıyor.
Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması'nda ödül kazanan filmler, 20 Ekim'de açıklanacak. Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrim içi platformu filmonline.iksv.org'da gösterilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür
Video Haberler
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
- İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
- 84 yaşında Covid19'u yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Erdoğan'a: Ezik
- Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür