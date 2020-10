57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erecek

10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Sinemamızın alameti farikalarından Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, elbette öncelik yerli yapımlarda olsa da “Uluslararası Yarışma” vesilesiyle dünya festivallerinden taze ve iyi filmler geldi. Bizden yönetmen Emin Alper, İranlı tanınmış oyuncu ve yönetmen Niki Karimi gibi önemli isimlerin yer aldığı jüri, 10 filmlik yarışmada verecekleri üç ödülü bu akşamki kapanış töreninde açıklayacak.

Eski “bildik” hayatımızın hayli uzak göründüğü bu tuhaf pandemi günlerinde karşımıza çıkan filmlerin ortak duygusu ise gidişatımızın aslında hiç değişmediğini hatırlatması belki de. “Esma’nın Sırrı” ile Altın Ayı kazanan Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic, yine memleketindeki savaş yıllarına ve soykırımlara döndüğü yeni filmi “Nereye Gidiyorsun, Aida?/ Quo Vadis, Aida?” ile sonumuzu hazırlayan yıkıma nasıl da göz göre göre ve heyhat, çaresizce sürüklendiğimizi gösteriyor.

İÇ BURKUYOR...

Birleşmiş Milletler tercümanı Aida rolündeki Sırp kadın oyuncu Jasna Duricic ise müthiş, ailesini korumak adına verdiği nafile mücadelenin yüzündeki yansımaları tam da gücenik ve katılamış halleriyle iç burkuyor. Benzer şekilde “nereye” sorusunu soran “200 Metre” ise Filistin-İsrail açmazındaki kadim bölünmüşlüğün saçmalığını hatırlatıyor. Adının üzerinde bile anlaşılma sağlanmamış “Utanç Duvarı”nın ayırdığı bir ailenin düştüğü müşkül durumlar, genç yönetmen Amin Nayfeh’in bizzat yaşadığı hallermiş. Zaman zaman klişelere saplansa da aradaki 200 metrelik mesafeden birbirleriyle selamlaşmak zorunda kalan ailenin yaşadıklarında bir yaşam sevinci var, başroldeki tanınmış Filistinli aktör Ali Süleyman’ın varlığının da bunda büyük rolü var.

HORVAT’IN ETKİLEYİCİ FİLMİ

Gidişatın hayli karamsar olduğu Gazze’den gelen bir başka film olan “Gaza Mon Amour” ise bir aşk öyküsü vesilesiyle vaziyetin akıl almazlığını hoş bir delilik haline bağlamış. “Succesion” diziyle parlayan Hiam Abbas ve Salim Dau misali esaslı oyuncular var. İçinde yaşadığımız kafa karıştırıcılığı üzerine son derece etkileyici bir film ise genç Macar kadın yönetmen Lili Horvat’tan geliyor. “Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık/Preparations to be Together for an Unknown Period of Time” müthiş bir atmosfer filmi, aynı zamanda çok şimdiyle ve burasıyla ilgili. Aşk ile akıl kayması arasında gidip gelen kadın nörolog rolündeki Natasa Stork ise ödüle gayet yakın. Kısa bir karşılaşmanın peşinden sevdiği erkek için memleketine dönen kadının ücra Budapeşte sokaklarındaki turlamaları kara film klişelerine meydan okuyor.