39. İstanbul Film Festivali şubat ayında festival filmlerini ağırlayacak
39. İstanbul Film Festivali şubat ayında uluslararası festivallere konuk olmuş 12 filmi izleyiciyle buluşturacak.
“Annem Savaşa Gidiyor” (Erna i krig)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin çevrimiçi gösterimleri şubat ayı programıyla devam edecek.
İlkgösterimlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış filmlerin ve Filmekimi Galaları’ndan yapımların yer aldığı şubat ayı seçkisi 5-28 Şubat tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleşecek.
“Tenere”
Programda Henrik Ruben Genz’in çektiği “Annem Savaşa Gidiyor” (Erna i krig), Hasan Söylemez’in Sahra Çölü belgeseli “Tenere”, Yunanistan’ın Oscar adayı filmi “Elmalar” (Apples) ve ödüllü kült film “Şarküteri”nin (Delicatessen) de aralarında olduğu 12 yapım gösterilecek.
Gösterimler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, biletler de aynı adres üzerinden alınabilecek.
Filmler, gösterime açık kaldıkları beş gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve beş gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek.
“Şarküteri” (Delicatessen)
Biletler 3 Şubat’ta satışa sunulacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı olacak. Filmleri izlemek için teker teker ya da Kombine Film Paketi şeklinde seçenekler mevcut.
Festival programı
İstanbul Film Festivali’nin şubat seçkisinde yer alan filmler ise şöyle:
5 Şubat Cuma – 10 Şubat Çarşamba
“Yaramaz Çocuk” (Enfant Terrible) / Oskar Roehler
6 Şubat Cumartesi – 11 Şubat Perşembe
“Annem Savaşa Gidiyor” (Erna i krig ) / Henrik Ruben Genz
7 Şubat Pazar – 12 Şubat Cuma
“Elmalar” (Apples) / Christos Nikou
12 Şubat Cuma – 17 Şubat Çarşamba
“Relic” / Natalie Erika James
13 Şubat Cumartesi – 18 Şubat Perşembe
“Yuva” (The Nest) / Sean Durkin
14 Şubat Pazar – 19 Şubat Cuma
“Gözyaşlarının Tuzu” (Le sel des larmes) / Philippe Garrel
19 Şubat Cuma – 24 Şubat Çarşamba
“Alelade Bir Yuva” (Nowhere Special) / Uberto Pasolini
20 Şubat Cumartesi – 25 Şubat Perşembe
“Şarküteri” (Delicatessen) / Jean-Pierre Jeunet & Marc Caro
21 Şubat Pazar – 26 Şubat Cuma
“Sovyet Bahçesi” (The Soviet Garden) / Dragoş Turea
26 Şubat Cuma – 3 Mart Çarşamba
“Tenere” / Hasan Söylemez
27 Şubat Cumartesi – 4 Mart Perşembe
“Prens” (El Principe) / Sebastián Muñoz
28 Şubat Pazar – 5 Mart Cuma
“Odadaki Yetişkinler” (Adults in the Room) / Costa-Gavras
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