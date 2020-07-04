39. İstanbul Film Festivali’nin yeni tarihleri belirlendi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriyor.
Gösterimleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.
İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacak.
39. İstanbul Film Festivali’nin diğer gösterimleri ise 9-20 Ekim arasında yapılacak. Filmekimi ile birlikte gerçekleştirilecek festivalin zengin programı ilerleyen tarihlerde festivalin sosyal medya ve kanallarında ve internet sitesinde duyurulacak.
YARIŞMA JÜRİSİ
39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ve yazar Hakan Bıçakçı.
39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 17 Temmuz’da başlayacak. 17-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek gösterimlerin ardından Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nin boğaz manzaralı terasında düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.
Selçuk Metin’in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar’ın yaşamını konu edinen İyi ki Yapmışım belgeselinin dünya prömiyeri, Akpınar’ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapılacak. İyi ki Yapmışım ekim ayındaki festival programında yer alarak izleyicilerle buluşacak.
Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler:
Bina / Orçun Behram
Plaza / Anıl Gelberi
Nasipse Adayız / Ercan Kesal
Körleşme / Hacı Orman
Ceviz Ağacı / Faysal Soysal
Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal
Topal Şükran’ın Maceraları / Onur Ünlü
Uzak Ülke / Erkan Yazıcı
Şair / Mehmet Emin Yıldırım
Bilmemek / Leyla Yılmaz
Soluk / Özkan Yılmaz
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