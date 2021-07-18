4 bakandan yanıt bekleyen Patara soruları

18 Temmuz 2021 Pazar, 10:07

CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek ile Aydın Özer, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalındığı ve bunu zabıt altına almak istediği için orman muhafaza memuru Umut Utku’nun görevden alınması iddialarına ilişkin 4 ayrı Bakana 14 ayrı soru yöneltti.

9 bin TL’lik ayakkabı giymesi nedeniyle büyük eleştiri alan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’nın Patara’ya dair tüm iddiaları yalanlayan açıklaması da, Patara ile Okluk Koyu arasındaki ilişki de sorular arasında yer aldı.

Rafet Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Patara’daki kumların Okluk Koyunda bulunan Yazlık Saray’ın plaj ve çevre düzenlemesi için kullanıldığı iddiası doğru mudur?” sorusunu yöneltirken, Aydın Özer de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Patara’dan kum çalınmadığına dair kamuoyunu ikna edecek bir kanıtınız yok ise, Patara’dan çalınan kumların Okluk Koyuna götürüldüğü iddialarını yanlış çıkaracak bir kanıtınız var mıdır?” diye sordu.

BAKANLARA YÖNELTİLEN SORULAR

CHP’li Özer’in İçişleri Bakanından yanıt istediği sorular:

-Kaş Kaymakamı Yazıcı’nın ifade ettiği üzere, Patara değil de Patara bölgesine yaklaşık 10 km mesafe olan bir çöplükten alınan 2.168 kamyonluk malzemenin nereye götürüldüğü bilinmekte midir? Bu kamyonların sürücüleri hakkında bir soruşturma var mıdır? Kamyonlarda ne olduğu tespit edilmiş midir?

-Kaş Kaymakamı “Patara kumsalından kum alındığı veya çalındığı iddiasıyla ilgili Kaymakamlığa ulaşmış bir tespit yoktur” demektedir. Böyle bir tespiti yapmakla görevli olan kişi kimdir? Örneğin orman muhafaza memurlarının böyle bir yetkisi ve görevi var mıdır?

-Orman muhafaza memuru U. Utku’nun görevi gereği Patara’dan 2.168 kamyon kum çalındığına ilişkin tutanak tutarak Kaymakamlığa bir tespitte bulunmak istediği ve engellendiği, üstleri tarafından tehdit edildiği, tehdit eden bürokratların gözaltına alındığı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı doğru değil midir?

-Orman muhafaza memuru neden Kaş Kaymakamı Yazıcı tarafından görevinden alınmış ve sonra tekrar görevine iade edilmiştir?

-Savcılık tarafından son bir yılda Kaş sınırları içinde depolanmış halde 3 bin kamyon kum ele geçirilmiş midir? Bu kumların nereden alındığı ve nereye götürüleceğine dair elde edilen bilgi nedir?

-Patara’dan kum çalınmadığına dair kamuoyunu ikna edecek bir kanıtınız var mıdır? Bir kanıtınız yok ise Patara’dan çalınan kumların Okluk Koyuna götürüldüğü iddialarını yanlış çıkaracak bir kanıtınız var mıdır?

SORUŞTURMADA SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

CHP’li Zeybek’in sırasıyla Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı’ndan yanıt istediği sorular ise şöyle:

-Kaş ilçesi Ova Mahallesinde orman arazisinde iş makineleri ile izinsiz olarak kum çıkartan, gözaltına alınan ve soruşturmada adı geçen kişi sayısı nedir?

-Kaş’ta kum hırsızlığı ile gözaltına alınan kişiler arasında AKP’li Belediye Meclis üyeleri olduğu iddiası doğru mudur?

-Kum hırsızlığı yapan kişiler hakkında süreç hangi aşamadadır?

-Kum hırsızlığından elde edilen kumlar Okluk Koyunda bulunan Yazlık Saray’ın plaj ve çevre düzenlemesi için kullanıldığı iddiası doğru mudur?

-Kumların kamuya ait herhangi inşaatta kullanıldığı tespit edilmiş midir?

-Marmaris Okluk Koyunda Cumhurbaşkanlığı’na ait Yazlık Saray’ın sahilleri ve çevre düzenlemesinde kullanılan kum, taş, çakıl ve topraklar nereden ve nasıl temin edilmiştir? Bu işi hangi firmalar yapmıştır

-Yaşanan kum hırsızlığına ait tutanak tutan koruma memuru hakkında bahse konu olan görevden alma olmuş mudur? Olmuş ise kim tarafından hangi gerekçe ile yapılmıştır?

-Koruma memurunun daha sonra sendikanın mücadelesi sonrası görevine döndüğü belirtilmiştir, görevini yaptığı için koruma memurunu görevden alanlar hakkında bir işlem yapılmış mıdır?

-Yaşanan kum hırsızlığında ne kadar kum çalınmıştır?

-Tutulan zaptta kimler olay günü ve olay yerindedir? Olayın sorumluları kimlerdir?

NE DEMİŞTİ?

Kaymakam Yazıcı, 11.07.2021 tarihli açıklaması özetle şöyle demişti:

“2.168 kamyon kum alındığı iddia edilen bölge Patara Sit Alanı değildir ve Patara bölgesine yaklaşık 10 kilometre kuş uçuşu mesafede bulunan Ova Mahallesinde, vasıfsız orman niteliğinde daha önce çöplük olarak kullanılan topraklı bir bölgedir. Patara kumsalından kum alındığı veya çalındığı iddiasıyla ilgili Kaymakamlığımıza ulaşmış bir şikayet veya tespit yoktur. Böyle bir durumda Kaymakamlığımızca derhal işlem başlatılacağı ve takibinin yapılacağı, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı yasal sorumluluğumuz uhdesinedir. İlgili kamu görevlisinin (Orman muhafaza memuru Umut Utku) Kaş İlçesi Ova Mahallesi veya Patara Sit Alanı ile ilgili tuttuğu herhangi bir suç zabıt tutanağı da yoktur. Ayrıca görevini yapmasından dolayı engellendiği gibi bir durumdan bahsetmek de konu ile ilgili Kaymakamlığımızca bizzat yapılan idari işlemlere ve verilen talimatlara bakıldığında işin gerçekliğine aykırıdır. İlgili orman muhafaza memurunun görevini yapması nedeniyle görevinden alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.“