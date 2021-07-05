<p>Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin görsellerini paylaştı.</p>
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin görsellerini paylaştı.

<p>Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde yaklaşık bir buçuk milyon metrekare sit alanı talan edilerek yapılan 1150 odalı Başkanlık Sarayı ek binalarla her geçen gün daha da genişletilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için Marmaris Okluk Koyu’nda “Yazlık Saray” yapımı 2019 yılında tamamlandı.&nbsp;</p>
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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde yaklaşık bir buçuk milyon metrekare sit alanı talan edilerek yapılan 1150 odalı Başkanlık Sarayı ek binalarla her geçen gün daha da genişletilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için Marmaris Okluk Koyu’nda “Yazlık Saray” yapımı 2019 yılında tamamlandı. 

<p>Yarattığı doğa tahribatı ve 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen projenin 350-400 odalı olacağı iddia edildi.</p>
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Yarattığı doğa tahribatı ve 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen projenin 350-400 odalı olacağı iddia edildi.

<p>Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ''Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından "Yazlık Saray" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye, projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı'' ifadelerini kullanarak 'Yazlık Saray'ın fotoğraflarını paylaştı.</p>
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ''Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından "Yazlık Saray" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye, projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı'' ifadelerini kullanarak 'Yazlık Saray'ın fotoğraflarını paylaştı.

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