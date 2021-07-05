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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde yaklaşık bir buçuk milyon metrekare sit alanı talan edilerek yapılan 1150 odalı Başkanlık Sarayı ek binalarla her geçen gün daha da genişletilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için Marmaris Okluk Koyu’nda “Yazlık Saray” yapımı 2019 yılında tamamlandı.