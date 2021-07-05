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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ''Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından "Yazlık Saray" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye, projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı'' ifadelerini kullanarak 'Yazlık Saray'ın fotoğraflarını paylaştı.
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