İYİ Partili Öztürk'ten “yazlık saray” eleştirisi: "Milletin de memurun da zoruna gidiyor"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, hükümetin kamuya ait sosyal tesisleri satışa çıkardığını anımsatarak Duruma tepki gösterd, ve “Kendi gazisine, kendi astına tatil hakkını tanımazken Marmaris Okluk Koyu’nda binlerce ağacı kestirerek, hazineden milyarlarca lira aktararak yüzlerce odalık dinlenme sarayı yaptırınca milletin de memurun da zoruna gidiyor” ifadelerini kullandı.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, dün TBMM Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan Yasin Öztürk, eğitim ve sosyal tesislerin satışa çıkarılmasını şu sözlerle eleştirdi:

"MİLLETİN DE MEMURUN DA ZORUNA GİDİYOR"



“Birincisi; tasarruf tedbirleri kapsamında memurların kullanımına sunulmak üzere lojman, sosyal tesis, kamp yapılmayacak. İkincisi, kamu kurumlarına ait çoğu Ege ve Akdeniz sahillerindeki yüzlerce dönüm arazi üzerinde kurulu eğitim kampı ve sosyal tesis de Cumhurbaşkanının kararıyla özelleştirilecek yani satılacak.

Bu tesislerin arasında gazilerin ve şehit yakınlarının da sıkça kullandığı Jandarmaya ait Antalya Manavgat’ta denizde sıfır askerî tesisler var. Şehit yakınını, gazisini düşünmeyen devlet memurunun tatilini mi düşünür? Söze gelince şehit yakınlarımız, gazilerimiz baş tacı. Devlet memurumuz da fedakârdır, az maaşla yetinmeyi bilir, sesini çıkarmaz.

Cumhurbaşkanı da Emekli Sandığı’na tabi bir kamu görevlisi hem de birinci sırada şahsı geliyor. Kendi gazisine, kendi astına tatil hakkını tanımazken Marmaris Okluk Koyu’nda binlerce ağacı kestirerek, hazineden milyarlarca lira aktararak yüzlerce odalık dinlenme sarayı yaptırınca milletin de memurun da zoruna gidiyor."

İYİ Partili Öztürk, konuşmasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da şu sözlerle eleştirdi:

"TECRÜBESİNİ ÜLKE TURİZMİNE DE KATKI VEREREK YAPABİLSE"



“Yeni sistemde sektörü ve sorunları bildiği için, duayen kabul edildiği için Meclis dışından atanan Turizm Bakanımız var ya, bu konuda ülke turizminin hedeflerine değil ama kendi hedeflerine katkısı tartışılmaz.

Sayın Bakanın sahip olduğu Ersoy Otelcilik Bodrum Hilton Türkbükü’nü satın aldı. Satış nasıl oldu? Aslında Bakan Bey’in şirketi doğrudan oteli satın almadı. Şirket Azerbaycan merkezli ISR Holdinge bağlı ISR Turizmi satın aldı. Otelde şirketin olunca Hilton Türkbükü, Sayın Bakanın şirketi Ersoy Otelciliğe geçti. Rekabet Kurumu da satın almaya yönelik başvuruya bir çırpıda izin verince işlem tamamlandı.

Merkezi Antalya olan Ersoy Otelcilik bu satın almayla birlikte otel sayısını 3’e çıkardı. Hâlâ Voyage Otel Belek ve Maxx Royal Kemer otelleriyle beraber hizmet veren şirket Hilton’la Bodrum’u da faaliyet alanına geçirmiş oldu. Bakan Bey, turizm yatırımlarından para kazanma işini iyi biliyor. Keşke bu tecrübesini ülke turizmine de katkı vererek yapabilse.”