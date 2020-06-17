4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti

17 Haziran 2020 Çarşamba, 18:45

HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

Kararnameye ilişkin açıkalama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hâkim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.