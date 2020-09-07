4 kaymakam görevden alındı
Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle ve Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları görevden alındı.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.
Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.
ŞANLIURFA'DA İKİ KAYMAKAM
Öte yandan Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı.
Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.
Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
METİNER, AĞRI'DA DA VAR
AKP’li Mehmet Metiner, bu sabah kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memleketi olan Ağrı’da da üç kaymakamın görevden alındığını açıkladı.
Metiner, paylaşımında “Ata yurdum Ağrı’dan üç kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş, kripto unsurlar her yerde varlar" görüşüne yer verdi. Metiner’in, aynı paylaşımında “Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız” diyerek isim vermeden bir süre önce siyasi tartışma yaşadığı İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik değerlendirme olarak yorumlandı.
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