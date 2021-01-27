4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin ulusal gösterim seçkisi açıklandı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:00

Pandemi nedeniyle bu yıl dijital ortamda ve İzmir’in kamuya açık alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan festival 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

80 filmin başvurduğu festivalde yarışacak ve gösterilecek olan yapımları, belgesel yönetmeni Berna Gençalp, yönetmen ve senarist Dilek Çolak ve sinema yazarı Duygu Kocabaylıoğlu Arazlı’dan oluşan ön jüri değerlendirdi. Dördü yarışma seçkisi olmak üzere sekiz ayrı kategoride 45 film festival gösterim için seçildi. Ön elemeyi geçen 45 filmin 12’si Türkiye ve dünyadaki ilkgösterimi 4. Kadın Yönetmenler Festivali’nde yapacak, 31 film de ilk kez İzmirli izleyiciyle buluşacak.

UZUN METRAJ KATEGORİSİNDE YARIŞMA

Festivalde bu yıl ilk kez uzun metraj kategorisinde yarışma düzenlendi. Eleme süreci sonrası belgesel ve kurmaca uzun metrajların ortak yarışmada değerlendirilmesine karar verildi. Rûken Tekeş imzalı belgesel “Aether”, Kıvılcım Akay’ın çarpıcı bir kadın hikâyesini anlattığı Amina, Leyla Yılmaz’ın aile içi iletişimsizliği genç bir karakter ile ele aldığı “Bilmemek”, Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali imzalı dönem filmi izleri taşıyan “Kader Postası” ve Ovacık ilçesinin Komünist Başkanı olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun hikâyesini beyazperdeye taşıyan Ayşegül Selenga Taşkent imzalı “Ovacık”, Altın Makara Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda finale kalan yapımlar oldu.

Uzun metraj gösterimlerinde ayrıca İlkler Unutulmaz teması altında Senem Tüzen’in 2015 tarihli “Ana Yurdu” filmi de gösterilecek.

İLK KEZ DENEYSEL KATEGORİSİ YER ALDI

Festivalin kemikleşen Kamera Göz ve Kısa Candır bölümlerinin yanı sıra bu yıl başvurular ekseninde ilk kez deneysel kategorisi de yer alıyor. Altı filmden oluşan deneysel kategorisi de yarışma bölümü olarak festivale dâhil edildi. Ayrıca festival ekibinin üretimi olan kısa filmlerin gösterimleri de Ekipten kategorisi altında yapılacak. Festivalin uluslararası başvuruları ise halen devam ediyor.

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin Altın Makara Uzun Metraj Yarışma finalistlerinin yanı sıra Kamera Göz, Kısa Candır, Deneysel yarışma finalistleri ve gösterim seçkisinde yer alan filmlerin listesi ise şöyle:

ALTIN MAKARNA ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

“Aether” / Rûken Tekeş

“Amina” / Kıvılcım Akay

“Bilmemek” / Leyla Yılmaz

“Kader Postası” / Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali

“Ovacık” / Ayşegül Selenga Taşkent

İlkler Unutulmaz özel gösterimi

“Ana Yurdu” / Senem Tüzen

Kamera Göz Ulusal Kısa Belgesel Yarışma finalistleri

“2 Düğün 3 Hikâye” / Seren Kaspi

“Eve Sığmayan Hikâyeler” / Çiğdem Mazlum

“Töz” / Neşe Uğur Noğutçu

“Yardibi” / Çiğdem Akdoğan

“Gülizar; Hayattan Bana Kalan” / Hatice Ersöz

“Ufka Bakma Durağı” / Çiğdem Mazlum & Sertaç Yıldız

“Kayıp Hamamlar Peşinde” / Şule Takmaz Nişancıoğlu

Kamera Göz Ulusal Belgesel gösterim seçkisi

“Cemile Sezgin” / Aylin Kuryel, Raşel Meseri

“N’olacak?” / Merve Tulay

“Kıyı Kıyı” / Özlem Sarıyıldız, Bilge Demirtaş

“Oyuncakçı Saklı Yadigar” / Yağmur Kartal

“Umutsuz” / Zehra Yiğit

“Satlık” / Selin Aktaş

“Ateş ve Su” / Hande Yelke

“Hem Müslüman Hem Feminist” / Nebiye Arı

Kısa Candır Ulusal Yarışma finalistleri

“Cennet” / Gülden Gevher Öz, Olcay Seda Özaltan

“Çamaşır Suyu” / Büşra Bülbül

“Ondan Bahsetmiyorum” / Ayris Alptekin

“Önce İsimler Gitti” / Ayşenur Gençalp

“Münhasır ” / Yeşim Tonbaz

“Paydos” / Öykü Orhan

“İklim Değişimi” / Yasemin Demirci

Kısa Candır Ulusal gösterim seçkisi

“Anı” / Elif Turan

“Bahar” / Hande Yelke

“Arka Pencere” / Çiğdem Akdoğan

“Küçük Pencere” / Hilal S. Yılmaz

“Yolcular” / Farnoosh Samadi, Ali Asgari

“Prova” / Asuman Yüksel

“Aklım Sende” / Gülden Gevher Öz

“Cadı Üçlemesi +13” / Ceylan Özgün Özçelik

“Ankebut” / Ceylan Özgün Özçelik

Ulusal Deneysel Yarışma finalistleri

“Kam” / Zeynep Akçay

“Intersectionality or Velhasılıkelam” / Özlem Sarıyıldız

“Kesişim “/ Sevinç İslamoğulları

“61 Sok No:4” / Çağıl Saydam

“Davet” / Meltem Cemiloğlu

“Kendine Ait Bir Kamera” / Nisanur Karakuzu

Ekipten

“A.I.T.A / NATURE is My Favorite Designer

“Consensus” / Gülten Taranç

“Evde Hav Türkiye” / Nisan Uğur

“In Out” / Zeynep Merve Uygun

“Obezonlar” / Gülten Taranç

“The Secret” / Zeynep Merve Uygun, Esra Çimencioğlu