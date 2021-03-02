4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki akrabalarının yanına annesiyle tatile gelen Kırgızistan uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen H.A.A. (27) tutuklandı.
İddiaya göre Rusya'da yaşayan Kırgızistan uyruklu M.U (42), 4 yaşındaki kızı E.G.'yi de alıp, tatil için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apart dairede erkek arkadaşı H.A.A. ile yaşayan akrabası A.D.’nin yanına geldi. M.U., kızıyla birlikte aynı apartta bir başka daire kiraladı.
Yine iddiaya göre, geçen pazar gecesi, Kırgız kadınlar A.D. ve M.U. ile H.A.A. birlikte vakit geçirdi. Sabah saatlerinde ise, anne M.U., küçük kızının H.A.A.’nın cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Bulu, İlk 100 hedefine hızla yürüyor!
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı
Video Haberler
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
- Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
- Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Bulu, İlk 100 hedefine hızla yürüyor!
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı