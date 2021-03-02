4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki akrabalarının yanına annesiyle tatile gelen Kırgızistan uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen H.A.A. (27) tutuklandı.

DHA
02 Mart 2021 Salı, 13:07
4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama
Abone Ol google-news

İddiaya göre Rusya'da yaşayan Kırgızistan uyruklu M.U (42), 4 yaşındaki kızı E.G.'yi de alıp, tatil için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apart dairede erkek arkadaşı H.A.A. ile yaşayan akrabası A.D.’nin yanına geldi. M.U., kızıyla birlikte aynı apartta bir başka daire kiraladı.

Yine iddiaya göre, geçen pazar gecesi, Kırgız kadınlar A.D. ve M.U. ile H.A.A. birlikte vakit geçirdi. Sabah saatlerinde ise, anne M.U., küçük kızının H.A.A.’nın cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler