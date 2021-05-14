40. İstanbul Film Festivali 20-30 Mayıs'ta düzenleniyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması’nı 20-30 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi düzenliyor.
İKSV tarafından düzenlenen yarışmalara katılan filmlerin biletleri, yalnızca passo.com.tr/tr üzerinden, 17 Mayıs Pazartesi 10.30’da İKSV Lale Kart üyelerine yönelik indirimli ön satışların ardından, 18 Mayıs Salı 10.30’da genel satışa açılıyor.
İstanbul Film Festivali kapsamında, 32. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenen Türkiye Sineması (Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması) bölümünde yarışan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri, 20-30 Mayıs’ta festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da yapılacak.
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri:
PROGRAM 1
- Suçlular / Serhat Karaaslan
- Oğlago / Efe Öztezdoğan
- Cengiz / Haydar Taştan
- Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta
- Cemile / Belkıs Bayrak
- Mozaik / Mosaic / İmge Özbilge, Sine Özbilge
- Akıntı / Arda Ekşigil
PROGRAM 2
- Mamaville / Irmak Karasu
- Lâl / Gökalp Gönen
- Seval / Ahmet Keçili
- Binbir Gece / Alf Leila Wa Leila / Mahsum Taşkın
- Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül
- Susam / Sami Morhayim
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
Belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlenen Ulusal Belgesel Yarışması’nda verilen En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20 bin TL para ödülü ile desteklenecek.
Ulusal Belgesel Yarışması filmleri ve gösterim tarihleri:
- 22 Mayıs 2021 Cumartesi / Rüzgâr Tayı / Sidar İnan Erçelik
- 23 Mayıs 2021 Pazar / Güneşte Bir An / A Moment in the Sun / Leslie Ortabaşı, Oktay Ortabaşı
- 24 Mayıs 2021 Pazartesi / Hasankeyf / Heskîf / Elif Yiğit
- 25 Mayıs 2021 Salı / Gurbet Artık Bir Ev / Pınar Öğrenci
- 26 Mayıs 2021 Çarşamba / Hem Müslüman Hem Feminist / Nebiye Arı
- 27 Mayıs 2021 Perşembe / Anima / Yusuf Emre Yalçın
- 28 Mayıs 2021 Cuma / Patrida / Ayça Damgacı, Tümay Göktepe
- 29 Mayıs 2021 Cumartesi / Merhaba Canım / Ulaş Tosun
- 30 Mayıs 2021 Pazar / Nosema / Etna Özbek
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