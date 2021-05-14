40. İstanbul Film Festivali 20-30 Mayıs'ta düzenleniyor

14 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

İKSV tarafından düzenlenen yarışmalara katılan filmlerin biletleri, yalnızca passo.com.tr/tr üzerinden, 17 Mayıs Pazartesi 10.30’da İKSV Lale Kart üyelerine yönelik indirimli ön satışların ardından, 18 Mayıs Salı 10.30’da genel satışa açılıyor.

İstanbul Film Festivali kapsamında, 32. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenen Türkiye Sineması (Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması) bölümünde yarışan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri, 20-30 Mayıs’ta festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da yapılacak.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri:

PROGRAM 1

Suçlular / Serhat Karaaslan

Oğlago / Efe Öztezdoğan

Cengiz / Haydar Taştan

Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta

Cemile / Belkıs Bayrak

Mozaik / Mosaic / İmge Özbilge, Sine Özbilge

Akıntı / Arda Ekşigil

PROGRAM 2

Mamaville / Irmak Karasu

Lâl / Gökalp Gönen

Seval / Ahmet Keçili

Binbir Gece / Alf Leila Wa Leila / Mahsum Taşkın

Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül

Susam / Sami Morhayim

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlenen Ulusal Belgesel Yarışması’nda verilen En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20 bin TL para ödülü ile desteklenecek.

Ulusal Belgesel Yarışması filmleri ve gösterim tarihleri: