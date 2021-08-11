40 programında Jülide Ateş'in yerine gelen isim belli oldu

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:56

Geçtiğimiz sezon sunuculuğunu Jülide Ateş'in, yapımcılığını BBO Yapım / Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar’ın üstlendiği ‘40’ programının yeni sunucusu belli oldu.

Jülide Ateş, oğlunun eğitimi nedeniyle Amerika'da yaşama kararı almış ve sezon sonunda 40'a veda etmişti.



Programın yeni sunucusunun ise sunucu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen olduğu öğrenildi.





Cansu Canan Özgen kimdir?

1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Bayrampasa Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. New York Üniversitesi Amerikan Dili, Edebiyatı ve Kültürü eğitimi aldı. Öğrenciyken başladığı iş hayatına Beşiktaş Tv, Habertürk TV, ATV ve TV8’de devam etti. Spor spikerliği, ana haber spikerliği, kuşak programları ve tartışma programları sunuculuğu gibi birçok alanda görev yaptı. Fenomen haline gelen Öteki Gündem programının dört sezon boyunca sunuculuğunu üstlendi; 300 bölüm boyunca Türkiye’nin en önemli akademisyenleri ve entellektüelleriyle sohbetler gerçekleştirdi. Halen konferanslar, programlar, sunumlar ve yazılarıyla çalışma hayatını sürdürmektedir. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk romanı dalgakıranı yayınlayan Cansu Canan Özgen'in yayınlanmış 5 röportaj kitabı da bulunuyor.