425 bin eğitim personeli aşı randevusu alabilecek

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise öğretmenler ve okul çalışanları için öncelikli Covid-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirtirken, ilkokul ve okulöncesi kurumlarda bulunan öğretmen, psikolojik danışman, okul yöneticileri ve okul çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini aktardı. Selçuk, “Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir” dedi.

KURUL: BAKICI DEĞİLİZ

Uzaktan eğitim kararını ve aşılama çalışmalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, okulöncesi öğretmenlerin aşılanması ve diğer önlemlerin alınması ile birlikte kendilerini bakıcı değil eğitimci olarak hissedebileceklerini, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze devam etmesinin sağlanarak girecekleri sınavın öncelendiğini kaydetti. Hâlâ aşılanmayan köy öğretmeni olduğunu kaydeden Kurul, “Aşılamanın, kademeli diyerek yaz aylarına bırakılacak bir süreç olarak örülmek istendiğini, bir tür oylama ile yürüdüğünü tahmin ediyorum. Öğretmenlerin bir sonraki döneme sağlıklı ve güvenli başlayabilmeleri için 1 hafta içinde, çok hızlı bir biçimde aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da yetmez. Herkes için kitlesel aşılamaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM-İŞ’TEN TEPKİ

Eğitim-İş Sendikası Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada iktidar tarafından maddi olarak desteklenmeyen toplumun salgın yokmuşçasına her gün işe gitmek zorunda bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, “Okulöncesi öğretmenlerinin, 8. ve 12. sınıf öğretmenlerinin, özel eğitim öğretmenlerinin virüse doğal bir bağışıklığı yoktur ve Libya vatandaşı değillerdir. Belki şaşıracaksınız ama okulöncesi öğretmenleri bakıcı değil, eğitim emekçileridir. Aşıları yapılmadan onları yüz yüze eğitime zorlamak, cinayettir” denildi.

