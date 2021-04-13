Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili detayları açıkladı!

13 Nisan 2021 Salı, 20:14

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu yeni korona virüsü tedbirlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi.



MEB'in duyurduğu kararlar şöyle:



• İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.

• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.

• Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İşte o açıklama: