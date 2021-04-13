Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili detayları açıkladı!

Son dakika açıklamasına göre MEB, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 20:14
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili detayları açıkladı!
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Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu yeni korona virüsü tedbirlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.   

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi. 

MEB'in duyurduğu kararlar şöyle: 

• İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.
• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.
• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.
• Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İşte o açıklama:


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