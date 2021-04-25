45 dakika müthiş, ya sonrası?

25 Nisan 2021 Pazar, 22:47

Demek ki Erol Bulut-Emre Belözoğlu değişikliği işe yaramış.

Aslında istatiksel farklılık da Emre Belözoğlu dokunuşunu ortaya koyuyor.

Örneğin Kasımpaşa maçının ilk yarısında 9 şut atmışlar 8'i kaleye bulmuş, 3 gol gelmiş. Bir o kadar kaçmış. Rakibin bir golü var. Bu hücum üretkenliğinin nedeni de oyuncu tercihleri. İrfan, Sosa, Pelkas, savunma özelliğine sahip olmasına karşın Ozan Tufan. Bu dörtlü rakibe ileride basıyor. Çıkartmadılar Kasımpaşa'yı.

Doğru taktikti siz ileride basarsanız bir şekilde savunmanız da ayakta kalır.

İlk 45 dakika bu taktik tıkır tıkır işledi. Elbette eksik Kasımpaşa'nın dengesiz oyunu da Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi, ama topu rakibe verip bekleyip gol arayan Bulut'lu takım gitmiş. yerine hücum iştahı olan bir takım gelmişti ki, bu sistemde Caner büyük iş yapmaya başladı. Bir de Pelkas; ilk bölümün tartışmasız yıldızıydı.

Gelelim 2. bölüme, sanki soyunma odasında birileri 'dur' dedi o ilk yarıdaki müthiş takıma. Durdular. Ayakları gitmedi. Böyle olunca da Kasımpaşa toparlandı. Toplama takım görüntüsünden oynamaya çalışan ekip haline geldiler. Bu bölümde Kasımpaşa'nın bir penaltı itirazı var. Gri pozisyon, ağlara giden şutları ise ofsayta takıldı. Bu üretkenlik golü de getirdi.

Kaleci hatası; tıpkı ilk goldeki gibi. Harun Altay'dan aldığı kaleyi iyi savunamıyor. İlk golde rakibe geri pas yaptı, penaltıda zamanlaması kötüydü. Pozisyonun sadece penaltıda kalması ise avantajdı, iş karta dönebilirdi.

3-2 sonrası Kasımpaşa'nın net bir pozisyonunu kurtarırken kendisini affettirdi.

Kasımpaşa'ya gelince; bu kafa ile düşerler. Sen takımın orta alandaki yıldızı Aytaç'ı imza atmadı diye kadro dışı bırak, bilmem kaç tane hoca değiştir, sonra ligde kalacağım de. Patronlu takımların bu tip sorunları var. Çünkü futbol, "Soda içtim, karnım ağrıdı, hocayı kovayım, Aytaç'a sağlıklı spor için fitnes cezası vereyim"le idare olacak bir oyun değil!

Sonuçta, Fenerbahçe kazandı.

İlk 45 dakikada futbol resitali vardı, ikinci yarı çok geriye çekildiler. Yİne de 3 puan, 3 puandır..

Ligin kısalan bu şeklinde umutları var. Gerçi ikili averajda ve üçlü averajda hem Beşiktaş, Galatasaray'ın gerisindeler ama bu ligde, herkes herkesten puan alabiliyor. O yüzden Fenerbahçe umutlu. Elbette önümüzdeki hafta Alanya deplasmanının kazanılması kaydı şartı ile...