Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci cezalı

Orta alanın yıldızı Kahveci, önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İHA
25 Nisan 2021 Pazar, 22:33
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci cezalı
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Müsabakanın 42. dakikasında orta sahadan hızlı çıkan Kasımpaşalı futbolcuya yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılan Kahveci, önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.


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