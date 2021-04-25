Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci cezalı
Orta alanın yıldızı Kahveci, önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Müsabakanın 42. dakikasında orta sahadan hızlı çıkan Kasımpaşalı futbolcuya yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılan Kahveci, önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
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