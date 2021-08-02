450 bini aşkın çocuk karakolluk oldu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:28

TÜİK, 2020 yılında Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; güvenlik birimlerine 2020 yılında gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 450 bin 803 oldu.

Bu olaylarda çocukların yüzde 37,9'unun mağdur olarak, yüzde 25,3'ünün kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 18,5'inin kabahat işlediği iddiasıyla, yüzde 13’nün bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 5’inin kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, yüzde 0,2'sinin ise bu nedenlerin dışındaki diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği tespit edildi.

2020'DE GÜVENLİK BİRİMLERİNE GELEN VEYA GETİRİLEN ÇOCUKLARIN SAYI YÜZDE 11,8 AZALDI

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 11,8 oranında azalarak 450 bin 803 oldu. Çocukların yüzde 60,7'sinin 15-17 yaş grubunda, yüzde 20,2'sinin 12-14 yaş grubunda, yüzde 19’nun ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 68,7'si erkek, yüzde 31,3'ü ise kız çocuğu oldu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 114 bin 38'i, suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 31,4'üne yaralama, yüzde 30,5'ine hırsızlık, yüzde 5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,4'üne tehdit, yüzde 3,4'üne ise Pasaport Kanunu’na muhalefet suçları isnat edildi.

SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARIN YÜZDE 54'Ü ERKEK

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 170 bin 961 çocuğun yüzde 88,1'ini suç mağduru, yüzde 11,7'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların yüzde 54’ünün erkek, yüzde 46’sının çocuğu; takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 57,8'inin erkek, yüzde 42,2'sinin kız çocuğu olduğu görüldü.

ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA SUÇUNDAN MAĞDUR OLDU

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 150 bin 615 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 14,5'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 12,2'si cinsel suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların yüzde 4,5'i tehdit, yüzde 3’ü kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüzde 2,1'i ise hırsızlık suçlarından mağduriyet yaşadı.